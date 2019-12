ओवैसी बोले-NPR और NRC में कोई अंतर नहीं, शाह कर रहे गुमराह

हैदराबादः केंद्र सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) और नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है. हालांकि, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) और नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) में कुछ अंतर नहीं है. केंद्रीय गृहमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं. इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एकसाथ रहेंगी.

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बैठक के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी माना कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) संविधान के खिलाफ था और इसी वजह से तेलंगाना राष्ट्र समिति ने संसद में इसकी मुखालिफत की. ओवैसी ने कहा- मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीएए (CAA) और एनपीआर (NPR) के खिलाफ जल्द ही सर्वदलीय बैठक की जाएगी. हमने उन्हें बताया कि एनपीआर और एनआरसी के बीच कोई अंतर नहीं है. हमने उन्हें गृहमंत्रालय के कुछ दस्तावेज भी दिखाए जिसमें इस बात को दर्शाया गया है कि एनपीआर एनआरसी से पहले का कदम है.

AIMIM's Asaduddin Owaisi in Hyderabad: There is no difference between National Population Register(NPR) & National Register of Citizens(NRC). The Union Home Minister is misleading the country. All political parties will be together in protesting against this. pic.twitter.com/iwWFqd4pEj

