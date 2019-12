पारदर्शी, जिम्मेदार और प्रभावी नीतियों के जरिए देश में हो रहा कंपनियों का विकास- पीएम

नई दिल्ली: एसोचैम के 100वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज से 5-6 साल पहले एक बड़े ही खतरनाक मोड़ की ओर मुड़ चुकी थी. हमारी सरकार आने के बाद न सिर्फ उसको स्थिर करने का प्रयास किया गया बल्कि हमने अपनी कोशिशों के जरिए एक अनुशासनात्मक अर्थव्यवस्था में उसे ढ़ाला.

हमने ज्यादा ध्यान देशवासियों के दशकों पुराने मांग की ओर लगाया और उद्योगों को एक सशक्त रूप दिया.

नई-नई तकनीकों के जरिए आधुनिकीकरण पर कर रहे हैं काम

प्रधानमंत्री मोदी एसोचैम के वार्षिक कॉन्फ्रेंस की सभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को व्यवस्थित करने की कोशिश की.

हम अब अपनी अर्थव्यवस्था में नित नए-नए तकनीकों और आधुनिकीकरण के जरिए तेजी लाने की नीति पर काम कर रहे हैं.

पारदर्शी है सरकार की नीतियां

पीएम ने कहा कि सरकार पारदर्शिता लाने, जवाबदेही और प्रभावी बनाने के लिए कार्यरत है. कंपनियों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है. हम अब धीरे-धीरे टैक्स प्रशासनीय व्यवस्था को बनाए रखने की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें अनुशासन के साथ ही कोई काम किया जाएगा.

मालूम हो कि एसोचैम एक भारतीय उद्योगों का बहुत बड़ा समूह जिसके जरिए भारतीय कंपनियां अपनी नीतियों की समीक्षा करती हैं. एसोचैम का मतलब है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. प्रधानमंत्री एसोचैम की सौवीं वर्षगांठ पर सभा को संबोधित करने पहुंचे थे जहां उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातों को उद्यमियों के सामने साझा किया.