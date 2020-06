CII: पीएम मोदी ने कारोबारियों को दिया भरोसा, 'आत्मनिर्भर भारत' पर दिया जोर

नई दिल्ली: भारतीय उद्योग परिसंघ को 125 वर्ष पूरे हो गए हैं. इस उपलक्ष्य में CII द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया. अपने भाषण में पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था में उत्साह का संचार करते हुए कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत के हालात बेहतर है. आत्मनिर्भर भारत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. हम उच्च विकास दर को फिर हासिल करेंगे. अनलॉक 1 में अर्थव्यवस्था को फिर खोला जाएगा. मुझे भारत के किसानों और उद्योगपतियों पर भरोसा है.

केंद्र सरकार के फैसलों को पीएम ने गिनाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को दी जा रही योजनाओ पर कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीबों की मदद की गई है. गरीबों को 8 करोड़ गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए. अब किसानों को उनके अधिकार हासिल हो रहे हैं. भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया है. 74 करोड़ लाभार्थियों को राशन दिया गया. हमारे लिए सुधार का मतलब कड़े फैसले लेना है.

हमारी सरकार कारोबार को मजबूत करने को प्रतिबद्ध

The country now needs to manufacture products which are 'Made in India' but are 'Made for the World': Prime Minister Modi pic.twitter.com/xeoETSxiUF

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं. उन्होंने कहा कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार चार कदम आगे बढ़ाएगी. हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हर वो कदम उठाएगी जिससे कारोबार को मजबूती मिले. प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया में कोरोना वायरस का कहर था, तब भारत ने बड़े फैसले लिए ताकि देश को इस महामारी से बचाया जा सके.

भारत ने लॉकडाउन को पीछे छोड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को पीछे छोड़कर भारत अनलॉक 1.0 में प्रवेश कर चुका है, भारत की क्षमताओं और उसकी संकट प्रबंधन व्यवस्था में विश्वास रखिए. हम निश्चित रूप से अपनी वृद्धि दर पुन: हासिल करेंगे. हमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे और साथ ही अर्थव्यवस्था की देखभाल के लिए भी कदम उठाने होंगे. दुनिया को भारत से उम्मीदें हैं और भारत इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा.

मुझे देश की मेहनत पर भरोसा

World is looking for a trusted, reliable partner. In India, we have potential, strength & ability. Today, all of you, including all the industries must benefit from the trust that has developed for India all over the world: PM pic.twitter.com/j4vRbdOMYK

