51st Convocation of IIT Delhi: PM Modi ने इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT Delhi) के 51 वें दीक्षांत समारोह (Convocation) को संबोधित किया. अपने दीक्षांत भाषण के माध्यम से पीएम मोदी ने छात्रों को आत्मनिर्भर भारत और नवीनीकरण पर बल देने का संदेश दिया. पीएम मोदी का संबोधन पूरी तरह कोरोना महामारी और इससे उत्पन्न हुए वैश्विक संकट सुबह पर आधारित था. दीक्षांत समारोह में पीएम के साथ ही शिक्षा मंत्री (Education Minister) रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद रहे.

In the present situation amid #COVID19 pandemic, technology has played the most significant role. It has changed the way things are being conducted today. Virtual reality is becoming the working reality now: PM Narendra Modi https://t.co/cHFrL67zKW

कोरोना संक्रमण ने बदल दी पूरी दुनिया- पीएम मोदी

IIT Delhi के छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद की दुनिया एकदम बदल जाने वाली है. पीएम ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है. ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है लेकिन इसके साथ-साथ Self-Reliance भी उतना ही जरूरी है. आज भारत अपने युवाओं को ease of doing business देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ये युवा अपने नई खोजों से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सकें.

देश में स्टार्टअप के लिए अपार संभावनाएं- पीएम मोदी

#COVID pandemic has taught us a lot. It has taught us that globalisation is essential but at the same time, self-reliance is equally important. #AtmaNirbharBharat drive is about new opportunities for our youth so that they can showcase their inventions freely: PM Modi pic.twitter.com/y0Qh3iHADt

— ANI (@ANI) November 7, 2020