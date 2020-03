पोस्टर मामलाः हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार, जानिए क्या कहा

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और लखनऊ के पोस्टर मामले की सुनवाई की है. इसमें कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पोस्टर हटाए जाने का आदेश सीधे तौर पर नहीं दिया गया है.

UP Govt's SLP in Supreme Court challenging Allahabad HC’s order directing immediate removal of posters of accused persons allegedly involved in vandalism during anti-CAA protests in UP: Supreme Court says, the matter be placed for detailed hearing before a three-judge bench. pic.twitter.com/SSgHGVWktn

— ANI (@ANI) March 12, 2020