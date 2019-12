प्रियंका ने लखनऊ में मनाया स्थापना दिवस, बोलीं-मोदी सरकार कायर

लखनऊः कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को लखनऊ पहुंची. पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कायर है और यह देश उसकी कायरता को पहचान रहा है. एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने कहा कि जब जनता ने आवाज उठाई तो ये पीछे हटने लगे. यह कायर की पहचान है.

एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर योगी और मोदी सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, 'बिजनौर में एक बच्चे को मारा गया. जिसको जान से नहीं मार पाए, उसे लाठियों से पीटा गया और जेल में डाल दिया गया. युवाओं और छात्रों के पीटा गया क्योंकि वे देश के संविधान के पक्ष में सड़क पर आ गए. अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हम भी कायर कहलाएंगे.

देश पहचान रहा है आपकी कायरताः प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, 'जनता ने आवाज उठाई तो ये पीछे हटने लगे. आज कहते हैं कि एनआरसी की कोई चर्चा नहीं, हम तो एनपीआर की बात कर रहे हैं. यह कायर की पहचान है. यह देश आपको पहचान रहा है. आपकी कायरता पहचान रहा है. यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है.

कहा, बड़े-बुजुर्गों से लें अनुभव

प्रियंका गांधी ने पार्टी नेताओं को संदेश दिया कि आगे बढ़ने के लिए लोगों के पास जाइए. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले बुजुर्गों के पास जाइए और उनसे सीखिए. जितने भी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, वे बुजुर्गों के अनुभव से सीखें. हम भले ही सत्ता में नहीं हैं लेकिन हम लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं. जहां कोई भी परेशान है, हम उसका साथ दें. हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना है, कहीं भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है.

Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra: Other opposition parties in state are not speaking up a lot. But as I said, we're not going to be afraid & keep raising voices even if we've to walk alone.We've to be prepared to go into next Assembly elections alone pic.twitter.com/VZ1nVQHFIK

