दुष्कर्म मामलाः पुलिस करेगी केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की सिफारिश

हैदराबादः एक महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर उनकी हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने पूरे मामले को सामने रखते हुए बताया कि इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शुक्रवार देर शाम प्रेस वार्ता में साइबराबाद पुलिस ने पुष्टि की है कि महिला डॉक्टर की हत्या से पहले उनका गैंगरेप किया गया था. पुलिस अधिकारी ने बताया, महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उन्‍हें कंबल में लपेटा गया और फिर उनका गला घोंटा गया. इसके बाद केरोसिन डालकर उन्‍हें जला दिया गया.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस भेजने की सिफारिश

साइबराबाद पुलिस ने केस को महबूबनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की सिफारिश करने की बात भी की है, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके. उनका कहना है कि यह जघन्य अपराध है.

वह चाहते हैं कि इसमें न्याय में देरी न हो. पुलिस ने बताया कि घटना से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों की पहचान मोहम्मद आरिफ, नवीन, चिंताकुंता केशावुलु और शिवा के रूप में हुई है. पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि आरोपियों ने वारदात के दौरान शराब पी रखी थी.

Cyberabad Police on rape and murder of a woman veterinary doctor: Request will be made to handover the case to the fast track court, Mahbubnagar to expedite the prosecution for maximum punishment to the accused persons. #Telangana https://t.co/CBbVV02J0z

गृह राज्‍य मंत्री पीड़ित परिवार से मिलेंगे

तेलंगाना सरकार के गृह राज्‍य मंत्री जी. किशन रेड्डी शनिवार को महिला डॉक्‍टर के घरवालों को सांत्‍वना देने उनके घर जाएंगे. इससे पहले गृह मंत्री मोहम्‍मद महमूद अली ने बेतुका बयान दिया था कि अगर महिला डॉक्‍टर ने अपनी बहन की जगह पुलिस को फोन किया होता तो उसे बचाया जा सकता था. बाद में फजीहत होते देख गृह मंत्री ने अपना स्‍पष्‍टीकरण भी पेश किया था. शुक्रवार को गृहमंत्री मोहम्‍मद महमूद अली ने कहा, 'इस घटना से हम दुखी हैं. पुलिस सतर्क है और अपराध नियंत्रित कर रही है. यह दुर्भाग्‍यपूण है कि महिला डॉक्‍टर ने 100 नंबर की जगह अपनी बहन को फोन किया. अगर उन्‍होंने 100 नंबर पर कॉल किया होता तो उन्‍हें बचाया जा सकता था.

Telangana Home Min Mohd Mahmood Ali's clarification over his statement on veterinary doctor's rape & murder: I'm deeply saddened by the mishap. She was like my own daughter. Stringent punishment will be given to culprit. When I met her parents, tears rolled down my eyes as well. https://t.co/tfKNjhj69n pic.twitter.com/mNkiFxN03J

— ANI (@ANI) November 29, 2019