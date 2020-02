...तो क्या भाजपा के खिलाफ AAP की साजिश थी शाहीन बाग में फायरिंग?

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी जिस शाहीन बाग और फायरिंग को लेकर भाजपा पर सवाल उठा रही थी. मंगलवार को वह खुद उन्हीं सवालों के भंवर में ऐसा फंसी है कि अब दिल्ली सीएम की कुर्सी डूबती नजर आ रही है. महज 4 दिन बाद दिल्ली में वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी का शाहीन बाग में फायरिंग से तगड़ा कनेक्शन सामने आ गया है.

Sources: The Crime Branch has found certain pictures on the mobile phone of Kapil Gujjar, who opened fire in Shaheen Bagh area on February 1. In these pictures, Kapil can be seen with AAP leaders such as Atishi and Sanjay Singh. pic.twitter.com/BKXifhTE7K — ANI (@ANI) February 4, 2020

दरअसल दल्लूपुरा के जिस युवक ने शाहीन बाग में गोली चलाई थी, पुलिस जांच में वह आम आदमी पार्टी का सदस्य निकलकर आया है.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा

दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल से कुछ दूर हवा में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक, वह आम आदमी पार्टी का सदस्य है. कपिल को घटनास्थल से दबोच लिया गया था. उसके पास से कई तस्वीरें मिली हैं.

#WATCH Rajesh Deo, DCP Crime Branch: In our initial investigation we found some photos from Kapil's phone that establish & he has already disclosed that he & his father joined AAP a year ago. We have taken his 2 days remand. pic.twitter.com/Z78sgdOGPn — ANI (@ANI) February 4, 2020

कपिल इन तस्वीरों में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कालकाजी से उम्मीदवार आतिशी के साथ दिख रहा है. बताया जा रहा है कि यह तस्वीरें 2019 की हैं. उस वक्त ही कपिल ने AAP की सदस्यता ली थी.

Sources: Kapil can be seen joining the Aam Aadmi Party (AAP), a year ago in the pictures that have been recovered from his phone. Kapil had joined AAP along with his father and several others. https://t.co/8G84bkRyiJ pic.twitter.com/9QJLhulkT3 — ANI (@ANI) February 4, 2020

किसी के साथ तस्वीर से क्या मतलब, यह डर्टी पॉलिटिक्स: संजय सिंह

दूसरी ओर सवालों से घिरी आम आदमी पार्टी ने इस पूरे खुलासे को भाजपा की ओर से 'डर्टी पॉलिटिक्स' करार दिया है. दिल्ली पुलिस के खुलासे के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बता दिया. आप नेता संजय सिंह ने कहा, 'अमित शाह इस समय देश के गृह मंत्री हैं. चुनाव से ठीक पहले फोटो और साजिश पाई जाएगी.

Sanjay Singh, AAP: Amit Shah is the Home Minister of the country at this time, now just before elections, photos & conspiracies will be found. 3-4 days are left for the elections, BJP will do as much dirty politics as they can. What does having a picture with someone means? https://t.co/Cx0eXtfDXB pic.twitter.com/OdCgSYIum2 — ANI (@ANI) February 4, 2020

चुनाव में बस 3-4 दिन रह गए हैं, भाजपा जितनी गंदी राजनीति कर सकती है, उतना करेगी. किसी के साथ कोई तस्वीर होने का क्या मतलब है?'

जय श्री राम के नारे लगाना साजिश का हिस्सा?

कपिल जब शाहीन बाग के पास पहुंचा तो वहां उसने हवाई फायर किया. इसी दौरान उसे पुलिस ने दबोच लिया था. जब उसे पुलिस ने पकड़ा था तब वह जय श्री राम बोल रहा था और कहा था कि इस देश में केवल हिंदुओं की ही चलेगी. तब ऐसा माहौल बना था कि भाजपा या हिंदुवादी समर्थन दल ऐसे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं.

इस तरह के नारों के बाद भाजपा को घेरा जा रहा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से कपिल का वास्ता सामने आने के बाद यह खेल पूरी तरह राजनीतिक लग रहा है. जिसका मकसद हो सकता है कि भाजपा के खिलाफ राजनीतिक फायदा लेना रहा हो. दरअसल आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली में कड़ी चुनौती मिल रही है.

