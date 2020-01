एयर इंडिया के बेचे जाने पर सुब्रमण्यन स्वामी ने उठाए सवाल, कोर्ट जाने की कही बात

नई दिल्लीः अक्सर कांग्रेस, गांधी परिवार और विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस बार अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठा दिया है. स्वामी केंद्र सरकार का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है. दरअसल वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी एयर इंडिया को बेचे जाने से नाराज हैं. उन्होंने एयर इंडिया को बेचने के फैसले को देशविरोधी करार दिया है.

कोर्ट जाने का लिया फैसला

स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार के फैसले के खिलाफ वह कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा, एयर इंडिया को बेचने के लिए प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. यह डील पूरी तरह से देशविरोधी है और मजबूरी में मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा. हम अपने परिवार की सामूहिक संपत्ति को इस तरह से बेच नहीं सकते हैं. कर्ज के बोझ से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए एक बार फिर से बोली मंगाई गई है.

सरकार ने एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने एक मंत्री समूह ने 7 जनवरी को इस सरकारी विमानन कंपनी के निजीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

एयर इंडिया पर 80 हजार करोड़ रुपये का बकाया है. सरकार ने 17 मार्च तक एयर इंडिया के लिए बोली लगाई जा सकती है. स्वामी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि एयर इंडिया रिकवर हो रही थी. स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए लिखा है कि आखिर सरकार अपनी पारिवारिक संपत्ति को समृद्ध करने के बजाय उसे बेचना क्यों चाहती है?

कपिल सिब्बल ने भी उठाए सवाल

एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास धन नहीं होता है तो वह ऐसा ही करती हैं. सरकार के पास पैसा नहीं है, विकास मनरेगा के तहत 5% से कम है और लाखों रुपये बकाया है.

