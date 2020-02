बेहद गंभीर रूप ले रहा है जाफराबाद का तनाव, मेट्रो सेवाएं रोकी गईं

नई दिल्लीः राजधानी में CAA के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच एक पुलिसकर्मी की जान चली गई है. इसके बावजूद हिंसा अब भी जारी है. कानून को लेकर हो रहा बवाल अब बेकाबू हो गया है. CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग और समर्थक आमने-सामने आ गए हैं.

सोमवार को मौजपुर में दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई. सुबह 11 बजे से शुरू हुआ हंगामा दोपहर करीब 2 बजे तक चलता रहा. दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी थोड़ी देर थमी, लेकिन इसके बाद शाम को अलग-अलग इलाकों में हिंसा शुरू हो गई.

शाम को भी हिंसा जारी

शाम होते-होते प्रदर्शन और भी इलाकों में फैल गया. शाम पांच बजे करावल नगर में हिंसा शुरू हो गई और इसके 15 मिनट बाद ही भीड़ ने भजनपुरा में एक पेट्रोल पंप को जला दिया है. प्रदर्शनकारियों ने जाफराबाद-मौजपुर हिंसा के बीच चांद बाग बाजार के पास डीसीपी शाहदरा की गाड़ी में आग लगा दी है.

Delhi Police: Section 144 has been imposed in the affected areas of the North East district and strict action will be taken against miscreants and anti-social elements. https://t.co/ja26jwPSUH — ANI (@ANI) February 24, 2020

इस झड़प में डीसीपी अमित शर्मा भी घायल हो गए हैं, उन्हें पटपड़गंज स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हालात को बिगड़ते देखकर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में धारा-144 लगा दी गई है.

मेट्रो ने जारी की एडवाइजरी, बंद किए गेट

दिल्ली मेट्रो ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि प्रदर्शन व हिंसा को देखते हुए वह बवाल वाले इलाकों में मेट्रो के गेट बंद कर रही है. जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एन्क्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है. ट्रेन के वेलकम मेट्रो स्टेशन से टर्मिनेट किया जा रहा है.

Delhi: Entry & exit gates of Jaffrabad, Maujpur-Babarpur, Gokulpuri, Johri Enclave, and Shiv Vihar metro stations are closed following violence in the North-East district. Trains will terminate at the Welcome metro station. pic.twitter.com/9Fpvjthze7 — ANI (@ANI) February 24, 2020

हिंसक प्रदर्शन के कारण दिल्ली के पूर्वी-उत्तरी इलाकों और लोनी-गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन का दिल्ली से संपर्क कट गया है. ऐसे में रोज आवाजाही करने वाले यात्रियों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है.

एलजी व डिप्टी सीएम ने की शांति की अपील

हिंसक विरोध को देखते हुए एलजी अनिल बैजल ने लोगों से शांति की अपील की है. उन्होंने साथ ही कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को पटरी पर लाएं. उन्होंने कहा कि हर स्थिति पर नजर है, लेकिन लोगों से भी अपील है कि वे शांति रखें और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें.

Instructed @DelhiPolice and @CPDelhi to ensure that law and order is maintained in North East Delhi. The situation is being closely monitored. I urge everyone to exercise restraint for maintenance of peace and harmony. — LG Delhi (@LtGovDelhi) February 24, 2020

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि सभी दिल्लीवासियों से अपील है कि शांति बनाए रखें. हिंसा में सबका नुकसान है.

सभी दिल्लीवासियों से अपील है कि शांति बनाए रखें. हिंसा में सबका नुक़सान है. हिंसा की आग सबको ऐसा नुक़सान पहुँचाती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती. — Manish Sisodia (@msisodia) February 24, 2020

