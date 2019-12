शांतिपूर्ण विरोध कैसे किया जाता है, उसका संदेश दे रहे यहां के छात्र

नई दिल्ली: राजधानी के जंतर मंतर और जामा मस्जिद के इलाकों से धारा 144 को हटा लिया गया है. दिल्ली पुलिस पीआरओ एमएस रंधावा ने कहा कि यहां के लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं. किसी भी तरह का कोई हिंसक विरोध नहीं हो रहा है. इसलिए यहां से धारा 144 हटाया जा रहा है. वहां लोगों ने दिल्ली पुलिस को गुलाब दे कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नजारा पेश किया.

Delhi Police PRO, MS Randhawa: Section 144 is not imposed in walled city Jama Masjid. People here are cooperating and want peace, Delhi police is also working for the same. #CitizenshipAct https://t.co/e6ysja7J1w pic.twitter.com/iGMExLbEgl

ओवैसी ने कहा हिंसा फैलाने वाले पूरे प्रोटेस्ट के दुश्मन

वहीं सीएए को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विरोध करना हमारा अधिकार है और संविधान में भी इसकी बात कही गई है.

Asaduddin Owaisi, AIMIM: It is our right to protest, however we condemn violence and anyone who is involved in violence is enemy of entire protest. Protest should be held but it will be successful when peace is maintained. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/3BsMNoweLD

