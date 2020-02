संघ के संघर्ष और सफलता के असली साक्षी ने दुनिया को कहा अलविदा

तिरुवनंतपुरम: सन् 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी. इसके ठीक 2 साल बाद 1927 में संघ के उस समर्पित और त्यागवान पुरुष का जन्म हुआ जिसने भारत से लेकर पूरी दुनिया में संघ के प्रसार और उसके सघर्षों को अपनी आंखों से न सिर्फ देखा बल्कि राजनीतिक आघातों को सहते हुए अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित कर दिया. हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे वरिष्ठ प्रचारकों में से एक पी. परमेश्वरन की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज इस नश्वर शरीर को त्याग दिया.

Shri P Parameswaran was a proud and dedicated son of Bharat Mata. His was a life devoted to India’s cultural awakening, spiritual regeneration and serving the poorest of the poor. Parameswaran Ji’s thoughts were prolific and his writings were outstanding. He was indomitable!

— Narendra Modi (@narendramodi) February 9, 2020