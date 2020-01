आइषी घोष का डरा हुआ चेहरा दे रहा है आरोपों की सचाई का सबूत

नई दिल्ली. आइशी घोष के बारे में कहा जा सकता है कि जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा! -नारा लगाने वाली इस जेएनयू की छात्र नेता के होश तो खुद ही ठिकाने आ रहे हैं. उनके चेहरे पर डर का भाव तो साफ नज़र आ ही रहा है, साथ ही उनके बोल भी अब उनके डर की आवाज़ बन कर सामने आ रहे हैं.

''मैं पुलिस से नहीं डरती''

JNUSU president elect Aishe Ghosh: We have not done anything wrong. We are not scared of Delhi Police. We will stand by the law and take our movement ahead peacefully and democratically. pic.twitter.com/N6MCMIYwnI — ANI (@ANI) January 10, 2020

दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में छात्रों पर हमला करने वाले नकाबपोशों की पहचान कर ली है और उनकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं. पुलिस द्वारा नामजद किये लोगों में छात्र नेता आइशी घोष का भी नाम है. बड़े बोल बोलने वाली टुकड़े-टुकड़े गैंग की टुकड़ी की ये नई नेता अब डरने लगी हैं. अब लाल-लाल तो नहीं लहरा रहा है, हां, जेएनयू में चल रही पुलिस जाँच के कारण खाकी तो लहरा ही रहा है. पुलिस की अभियुक्त आइशी घोष ने ट्वीट करके बयान दिया है कि मैं पुलिस से नहीं डरती !

'मैं बताउंगी कि हमला मुझ पर हुआ है!'

JNUSU president elect Aishe Ghosh on being named as a suspect by Delhi Police in JNU violence case: Delhi Police can do their inquiry. I also have evidence to show how I was attacked. pic.twitter.com/ursxExW7Uk — ANI (@ANI) January 10, 2020

ये लिखा है आइशी ने ट्विटर पर और ऐसा जताया है कि जैसे वास्तव में हमला उन पर ही हुआ है. पर जो हमला अभी उन पर नज़र आ रहा है वह है डर का हमला जो उनके चेहरे पर मातम बन के पसरा हुआ है. आइशी ने ट्वीट करके कहा कि करने दो पुलिस को अपनी इंक्वायरी..मैं भी बताउंगी कि हमला मुझ पर कैसे हुआ.

'हमने कुछ भी गलत नहीं किया'

JNUSU president Aishe Ghosh: I have full faith in the law & order of this country that investigation will be fair. I will get justice. But why is Delhi Police bias? My complaint has not been filed as an FIR. I have not carried out any assault. https://t.co/qMIzyrBlbv — ANI (@ANI) January 10, 2020

छात्र नेत्री आइशी ने दिल्ली पुलिस की जांच की जद में आते ही घबरा कर ट्वीट्स की झड़ी लगा दी. अपने ट्वीट्स में आइशी अपने आप को बेगुनाह बताने में जुट हुई हैं. लेकिन वे अपने डर को छुपाने में नाकाम नज़र आ रही हैं. उन्होंने अभियुक्त बनने की खबर मिलते ही किये अपने कई ट्वीट्स में से एक ट्वीट में ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस दुर्भावना से ग्रस्त है. अब कोई आइशी को ये बताये कि दिल्ली पुलिस को उनसे क्या शिकायत हो सकती है सिवाये इसके कि जेएनयू हिंसा की जांच में चूंकि आइशी के हाथ रंगे हुए पाए गए हैं तो अब तो पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी.

