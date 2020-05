जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद

श्रीनगर: पिछले कई दिनों से पाकिस्तान कश्मीर में अपनी नापाक हरकतें कर रहा है. पाकिस्तान भारत की सीमा के भीतर आतंकियों को घुसपैठ करने के लिए भेज रहा है. भारतीय सैनिक इन आतंकियों को कड़ा सबक सिखा रहे हैं लेकिन रविवार को 5 जवानों की जान चली गयी. लेकिन सुरक्षाबलों ने 2 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया. शहीद जवानों में एक मेजर भी शामिल है. शहीदों में एक पुलिस का जवान भी शामिल है.

Team of 21 RR had entered the house of a civilian to prevent a hostage situation when they came under attack from terrorists who had already reached there.4 Armymen& a Sub Inspector lost their lives. Civilians stuck in the house were also safely evacuated: Indian Army Officials https://t.co/s02tsSvh9l

— ANI (@ANI) May 3, 2020