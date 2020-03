भारत को मुस्लिमों के लिए खतरनाक बताने वाले खमनेई क्या भूल गए हैं अपनी करतूत

नई दिल्लीः दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर ईरान लगातार बांटने और तोड़ने की राजनीति कर रहा है. वह बार-बार दिल्ली में हुई हिंसा पर तल्ख टिप्पणी कर रहा है और एकतरफा रुख अपनाते हुए भारत की वैश्विक छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है. भारत ने इस मामले में पहले भी ईरान को चेताया है, लेकिन ईरान इससे बाज नहीं आ रहा है.

इस बार वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई ने दिल्ली हिंसा को लेकर टिप्पणी की है. खमनेई का कहना है कि भारत में मुस्लिम खतरे हैं. उन्होंने इसे लेकर आपत्तिजनक ट्वीट भी किया है. यह स्थिति तब है जबकि विश्व भर में ईरान की पहले से थू-थू हो रही है. अभी हाल ही में वहां प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी गई थीं.

यहां देखिए, खमनेई की आपत्तिजनक टिप्पणी

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले महीने हुई हिंसा को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनेई का कहना है कि भारत में मुस्लिम खतरे में हैं. गुरुवार को सर्वोच्च नेता खामनेई ने ट्वीट किया, 'भारत में मुस्लिमों के नरसंहार पर दुनियाभर के मुस्लिमों का दिल दुखी है.

The hearts of Muslims all over the world are grieving over the massacre of Muslims in India. The govt of India should confront extremist Hindus & their parties & stop the massacre of Muslims in order to prevent India’s isolation from the world of Islam.#IndianMuslimslnDanger

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 5, 2020