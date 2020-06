सरकार ने जारी की NIRF रैंकिंग लिस्ट, जानिए किस रैंक पर है कौन सा कॉलेज

नई दिल्लीः देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों को कैटिगरी के आधार पर हर साल उनकी गुणवत्ता की रैंकिंग की जाती है. इस साल की NIRF रैंकिंग 2020 की सूची जारी कर दी गई है. लिस्ट में आईआईटी मद्रास देश का सबसे बेहतर संस्थान साबित हुआ है. इस सूची में दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरू, तीसरा स्थान आईआईटी दिल्ली को मिला है.

2015 से की जा रही है रैंकिंग

रैंकिंग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने और शिक्षण संस्थानों में बेहतरी के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए रैंकिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी. इसका असर छात्रों की शिक्षा के साथ-साथ उनके करियर पर भी पड़ता है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग की शुरूआत (NIRF Ranking) साल 2015 में जारी की थी.

Glad to share that @iitmadras, @iiscbangalore & @iitdelhi held 1st, 2nd & 3rd ranks in the overall category as per the #NIRF India Rankings 2020 released today.

A huge congratulations to these institutes!

Click here for the complete list: https://t.co/Ra6JvSkMg1

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 11, 2020