चोर की दाढ़ी में तिनकाः अरे भाई! मेनका गांधी के बयान में हिंदू-मुस्लिम कैसे खोज लाए

नई दिल्लीः कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका. यही हाल राष्ट्रविरोधी और हिंदू विचारधाराओं के आलोचकों वामपंथी कमजोरों (ताकतों लिखना गलत है) का है. जैसे ही कोई सही बात कही जाए, जिससे उनकी कार्यशैली पर आंच उठे और सवालिया निशान लगें तो ये सभी लोग एक सुर में आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं.

कोशिश करने लगते हैं कि मामले को साम्प्रदायिकता की ओर मोड़ दिया जाए. बस कहीं से हिंदुत्व प्रतीक नजर आना चाहिए. हथिनी 'विनायकी' की हत्या प्रकरण में अब भाजपा नेता मेनका गांधी को घेरने की कोशिश की गई है. उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

केरल में हथिनी की हत्या के मामले में मेनका गांधी ने बयान दिया था. अब आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दंगा भड़काने की नीयत से बयान दिया था. एक शख्स जिसका नाम ही जलील है, उसने इस मामले में शिकायत दी है.

Kerala: A case has been registered under section 153 IPC (Indian Penal Code) against BJP MP Maneka Gandhi in Malappuram for her statement against the district over the killing of a pregnant elephant in Palakkad. (File pic)

उसकी शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 153 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. भाजपा नेता मेनका के खिलाफ जो धारा लगाई गई है, वह दंगा भड़काने की नीयत से भड़काऊ बयान देने के मामले में लगने वाली धारा है.

अब देखिए मेनका ने कहा क्या था...

शिकायत करने वाले जलील का आरोप है कि मेनका गांधी ने दंगा भड़काने की मंशा से मलप्‍पपुरम के लोगों के खिलाफ बयान दिया था. मलप्‍पुरम जिले के पुलिस प्रमुख अब्‍दुल करीम यू ने बताया कि मेनका के खिलाफ छह शिकायतें आईं हैं.

Mallapuram is know for its intense criminal activity specially with regards to animals. No action has ever been taken against a single poacher or wildlife killer so they keep doing it.

I can only suggest that you call/email and ask for action pic.twitter.com/ii09qmb7xW

— Maneka Sanjay Gandhi (@Manekagandhibjp) June 3, 2020