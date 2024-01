जहां हुआ था राम सेतु का निर्माण वहां पहुंचे पीएम मोदी, कोठंडारामस्वामी मंदिर में भी की पूजा

नई दिल्लीः Ram Mandir Ayodhya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तमिलनाडु के अरिचल मुनाई पहुंचे और उन्होंने समुद्र तट पर पुष्प अर्पित किए. मोदी ने वहां 'प्राणायाम' भी किया. उन्होंने समुद्र का जल हाथों में लेकर प्रार्थना की और अर्घ्य दिया. मोदी ने रात्रि प्रवास रामेश्वरम में किया था और इसके बाद वह अरिचल मुनाई गए.

Tamil Nadu: Prime Minister Narendra Modi is at Arichal Munai point, which is the place from where Ram Setu starts.

PM is also visiting Dhanushkodi, which is where Bhagwan Ram took the vow to defeat Ravana. This holy soil from where he proceeded to Lanka, is a symbol of Bharat’s… pic.twitter.com/AzSV1FfRKB

