आज ही के दिन अयोध्या पहुंचे थे मोदी, राम मंदिर बनने तक दोबारा नहीं आने की खाई थी कसम, देखें PHOTOS

नई दिल्लीः Ram Mandir Inauguration Celebration 2024: सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है. इसे लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश-विदेश से कई हस्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हैं. इसके लिए उन्होंने 11 दिनों की अनुष्ठान की शुरुआत भी कर दी है.

11 दिनों तक रहेगा पीएम मोदी का अनुष्ठान

अपने इस 11 दिनों के अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सात्विक जीवन जीएंगे. राम मंदिर के संघर्षों का इतिहास काफी पुराना रहा है. इतिहास के हर एक पन्ने पर राम मंदिर से जुड़ी अलग-अलग मार्मिक कहानियां अंकित हैं. इसी में से एक पन्ना है आज से करीब-करीब 32 वर्षों पहले यानी साल 1992 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या पहुंचे थे. इस दौरान वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता का संदेश 'एकता यात्रा' के जरिए दे रहे थे.

On this exact day, 32 years ago, @narendramodi arrived at the #AyodhyaRamTemple. He was on a Yatra to spread the message of unity from Kanyakumari to Kashmir, the Ekta Yatra.

Amidst chants of 'Jai Shri Ram', Narendra Modi vowed to return only when the Ram Temple was built. The… pic.twitter.com/nbLxkTFN9V — Modi Archive (@modiarchive) January 14, 2024

जय श्री राम के नारों से गूंज उठा था पूरा वातावरण

प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या पहुंचे थे तब उन्हें वहां देखकर राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे राम भक्तों में एक नई तरह की ऊर्जा का संचार हुआ था और पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा था. इस दौरान नरेंद्र मोदी ने भी जय श्री राम के नारों के साथ कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता है, वे अयोध्या की उस मिट्टी पर पैर नहीं रखेंगे. हुआ भी कुछ ऐसा ही है. इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनावी रैली के लिए पीएम मोदी अयोध्या तो आए, लेकिन अपनी वचन पर कायम रहते हुए रामलला का दर्शन नहीं किया था.

प्रधानमंत्री मोदी ने किया था राम मंदिर का शिलान्यास

आज अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार है. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से ही हुआ था और अब प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी ही करेंगे.

बता दें कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मुखर रही है. पार्टी कई बार लोकसभा के चुनाव में अपने घोषणापत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करती आई है.

ये भी पढ़ेंः 'शंकराचार्यों ने अपने जीवन में हिंदू धर्म के लिए क्या किया?' BJP नेता नारायण राणे का बड़ा बयान

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.