PAK vs ENG: इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने ठोके शतक, बना डाले कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, घटिया पिच के लिए PCB को फैंस ने लताड़ा

नई दिल्ली: वायरस के संक्रमण से जूझ रही इंग्लैंड की टीम ने चार बल्लेबाजों की शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच के पहले दिन महज 75 ओवर के खेल में चार विकेट पर 506 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया.

पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट में ऐसी पिच तैयार की है जो गेंदबाजों के लिए पूरी तरह कब्रगाह साबित हो रही है. सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस पीसीबी का मजाक भी उड़ा रहे हैं. पाक गेंदबाजों ने पूरी तरह इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आगे सरेंडर कर दिया. पाकिस्तानी गेंदबाजों का भी सोशलमीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है.

इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने जड़े शतक

सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट ने गुरुवार को यहां शतकीय पारी खेलने के साथ पहले विकेट के लिए 233 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड को आक्रामक शुरुआत दिलायी जबकि ओली पोप और हैरी ब्रुक्स ने दिन के आखिरी सत्र में शतक ठोक कर पाकिस्तान की अनुभवहीन गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाया. इंग्लैंड की टीम टेस्ट श्रृंखला के लिए 17 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तान आयी है.

मैच से एक दिन पहले इंग्लैंड के पांच से छह खिलाड़ी वायरल संक्रमण के शिकार हो गये थे और मैच की शुरुआत को एक दिन आगे बढ़ाने की बात चल रही थी लेकिन गुरुवार को मैच के समय से दो घंटे पहले इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया कि मैच के लिए जरूरी उसके 11 खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए तैयार है.

इस तरह ट्रोल हुए पाकिस्तानी

Pakistan after 12 overs of the T20 World Cup final: 84-3

England after 12 overs of the first Test in Pakistan: 87-0

England are in T20 mode!#PAKvENG pic.twitter.com/hUnVut7kwH

— Wisden (@WisdenCricket) December 1, 2022