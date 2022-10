AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की बेईमानी से भी नहीं बदला नतीजा, रोमांचक मैच में जीता इंग्लैंड

AUS vs ENG 2022, 1st T20I: 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे टी20 विश्वकप से पहले इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने पहुंची है, जिसका पहला मैच पर्थ के मैदान पर खेला गया. इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में अपने सलामी बल्लेबाजों एलेक्स हेल्स (84) और जोस बटलर (68) की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 208 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रन ही बना सकी और 8 रन से मैच हार गई.

हेल्स-बटलर की साझदारी से इंग्लैंड ने बनाये 208 रन

इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस हाई स्कोरिंग मैच में आठ रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन का मजबूत स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में नौ विकेट पर 200 रन पर रोक दिया.

इंग्लैंड के लिये हेल्स और बटलर ने 11.2 ओवर में 132 रन की साझेदारी की जिसमें हेल्स ने 51 गेंदों पर 12 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 84 रन की पारी खेली तो वहीं पर जोस बटलर ने भी 68 रन बनाये. हेल्स ने मैच के दौरान दो कैच भी लपके जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला.

इंग्लैंड के लिये निचले क्रम में क्रिस वोक्स ने नाबाद 13 रन बनकर इंग्लैंड को 208 रन तक पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस ने 20 रन पर तीन विकेट लिए. वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनर डेविड वार्नर ने 44 गेंदों पर आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 73 रन बनाये. मिशेल मार्श ने 36 और मार्क्‍स स्टोइनिस ने 35 रनों का योगदान दिया.

मैथ्यू वेड ने बीच मैदान में की बेईमानी

इस मैच के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने जीत हासिल करने के लिये बेईमानी का रास्ता अपनाया लेकिन वो भी काम नहीं आया. ऑस्ट्रेलियाई पारी के 17वें ओवर के दौरान मैथ्यू वेड बल्लेबाजी करते हुए मार्क वुड का सामना कर रहे थे जिनकी तीसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते नजर आये.

हालांकि गेंद खड़ी हो गई और वुड कैच लेने के लिये दौड़े, यहां पर मैथ्यू वेड ने अपने बायें हाथ से मार्क वुड को रोकने की कोशिश की और वो गेंद तक नहीं पहुंच पाये. आईसीसी के नियम के अनुसार कोई भी बैटर गेंद और उसे पकड़ने वाले खिलाड़ी को छू नहीं सकता है लेकिन वेड ने ऐसा किया, जिसके बाद अंपायर ने कप्तान बटलर से अपील को लेकर पूछा और उन्होंने अपील करने से इंकार दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मैथ्यू वेड को खूब ट्रोल कर रहे हैं. मैच के बाद जोस बटलर ने कहा, ' मैं हर वक्त गेंद को देख रहा था, इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि क्या हुआ. अंपायर्स ने मुझसे पूछा भी कि क्या मैं अपील करना चाहता हूं. लेकिन मैंने सोचा कि हम ऑस्ट्रेलिया में लंबे वक्त तक रहने वाले हैं, ऐसे में दौरे की शुरुआत में ही ऐसा करना थोड़ा रिस्की हो सकता है.'

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 19वें ओवर में सात विकेट पर 193 रन था और ऐसा लग रहा था कि वो जीत हासिल कर सकता है लेकिन सैम कर्रन ने आखिरी ओवर में दो विकेट चटका कर ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते कदमों को रोक दिया. इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने 34 रन पर तीन विकेट, रीस टोप्ले ने 36 रन पर दो विकेट और करेन ने 35 रन पर दो विकेट लिए.

What's going on out there? #AUSvENG

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 9, 2022