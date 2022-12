AUS vs SA: शेन वॉर्न के सम्मान में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उठाया बड़ा कदम, बदला 'बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड का नाम

CA Best Test Cricketer of the Year: दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्पिन गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का इस साल थाईलैंड में छुट्टियां बिताते हुए हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसका दुख न सिर्फ उनके फैन्स बल्कि दिग्गज क्रिकेटर्स को भी है.इसी को देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लगातार उनके सम्मान में नये कदम उठा रही है.