Hockey Final CWG: ऑस्ट्रेलिया का किला भेद नहीं पाया भारत, 0-7 से मिली पटखनी, हिस्से आया सिल्वर

नई दिल्ली: Men's Hockey Final CWG 2022: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गये कॉमनवेल्थ हॉकी फाइनल 2022 में टीम इंडिया को 0-7 से शिकस्त मिली और इसी के साथ भारत को CWG में गोल्ड मेडल जीतने का सपना चकनाचूर हो गया. भारत को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.

राष्ट्रमंडल खेलों में आस्ट्रेलिया का वर्चस्व तोड़ने का भारत का सपना अधूरा ही रहा और एकतरफा फाइनल में विश्व चैम्पियन टीम के हाथों 0-7 से शर्मनाक हार के बाद उसे रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा. दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 की कड़वीं यादें हॉकी प्रेमियों के जेहन में फिर ताजा हो गई जब फाइनल में आस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 8-0 से हराया था. लीग चरण में अपराजेय और पूल में शीर्ष रहने वाली भारतीय टीम बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिखी.

A Silver medar the #MenInBlue to conclude their Birmingham 2022 Commonwealth Games campaign!

IND AUS #IndiaKaGame #HockeyIndia #B2022 #Birmingham2022 @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI pic.twitter.com/NLvPkvCmYr

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 8, 2022