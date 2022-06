इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टी20 और वनडे टीम का ऐलान, जानिए किसे मिली जगह

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम को 3 वनडे और 3 टी20 खेलने हैं. इसके लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया की घोषणा कर दी है. टी20 के लिए दो टीमों का ऐलान किया गया है.

पहले टी20 में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं मिली जबकि रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है.

भारत की वनडे टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, प्रसिध कृष्णा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

NEW #TeamIndia’s squad for T20I & ODI series against England announced.

More detailENGvIND https://t.co/ii121ge0jY

— BCCI (@BCCI) June 30, 2022