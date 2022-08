CWG 2022: पुरुष लॉन बॉल्स टीम को फाइनल में मिली हार, सिल्वर से करना पड़ा संतोष

नई दिल्ली: Lawn Bowl Team in Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के बाद भारत की पुरुष लॉन बॉल्स टीम ने सिल्वर पर कब्जा किया है. महिला टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार गोल्ड मेडल जीता था. भारतीय पुरुष टीम एक समय गोल्ड की तरफ बढ़ रही थी लेकिन अचानक से उनकी लय बिगड़ गई और मामूली अंतर से उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

उत्तरी आयरलैंड के हाथों मिली शिकस्त

