BBL 2023 में इलेक्ट्रा स्टंप्स का डेब्यू मचा रहा धमाल, जानें कैसे करता है काम

नई दिल्लीः BBL 2023 Electra Stumps Debut: साल 2023 में ऑस्ट्रेलियाई टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) का 13वां सीजन खेला जा रहा है. BBL में इस साल चर्चा का विषय इलेक्ट्रा स्टंप्स बना हुआ है. पुरुषों की BBL में पहली बार इलेक्ट्रा स्टंप्स का इस्तेमाल हो रहा है. इससे पहले इसका इस्तेमाल महिलाओं की बिग बैश लीग में हो चुका है. यह खास तरह का रंगीन स्टंप्स सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रा स्टंप्स है क्या और यह किस तरह से काम करता है.

कई तरह के संकेत देता है इलेक्ट्रा स्टंप्स

दरअसल, इलेक्ट्रा स्टंप्स एक रंगीन स्टंप्स हैं, जो कई तरह के संकेत देता है. मैच के दौरान पिच पर होने वाली हर एक गतिविधियों के अनुसार इसका रंग बदलता रहता है. जैसे विकेट गिरने पर स्टंप्स का रंग अलग हो जाता है. ठीक ऐसे ही छक्के-चौके, रन आउट, नो बॉल, विकेट आउट, कैच आउट, वाइड इत्यादि होने पर इसके रंग बदलते रहते हैं.

महिला BBL में हो चुका है इस्तेमाल

इससे पहले इस स्टंप्स का इस्तेमाल महिलाओं की बिग बैश लीग में हो चुका है, लेकिन पुरुषों की बिग बैश लीग में पहली बार यह स्टंप्स इस्तेमाल में लाया जा रहा है. मौजूदा समय में जारी BBL के 11वें मैच के दौरान इस स्टंप्स को इस्तेमाल में लाया गया. 22 दिसंबर को BBL की ओर से अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया गया. इस वीडियो में मार्क वॉ और माइकल वॉन इलेक्ट्रा स्टंप्स के बारे में बताते नजर आ रहे हैं.

For the first time in the BBL...

The electra stumps are on show #BBL13

कैसे काम करता है इलेक्ट्रा स्टंप्स

आउटः- विकेट गिरने पर इस स्टंप्स का रंग लाल हो जाता है. इसके बाद यह धीरे-धीरे आग के जैसा दिखाई देने लगता है. इसका मतलब हुआ कि बल्लेबाज लौट रहा है.

छक्का-चौकाः- चौका लगने पर इस पूरे स्टंप्स का रंग बदलने लगता है और कुछ समय बाद फिर से अपने पुराने रंग में बदल जाते हैं. वहीं, छक्का लगने पर स्टंप्स का रंग एक छोर से बदलना शुरू होता है और दूसरे छोर तक जाता है. इसके बाद दूसरे छोर से पहले छोर तक आता है.

नो बॉलः- नो बॉल होने पर पूरे स्टंप्स में लाल और सफेद रंग जलने लगता है. इसमें रंग बदलने का अंदाज पूरी तरह छक्के के जैसा होता है, लेकिन यहां रंग सिर्फ लाल और सफेद ही होते हैं.

ओवरों के बीचः ओवर की समाप्ति पर स्टंप्स का रंग नीले और बैंगनी रंग का हो जाता है. इस दौरान भी स्टंप्स का रंग बदलने का अंदाज छक्का और नो बॉल के तरह ही होता है.

