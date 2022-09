'लॉलीपॉप दिया है', BCCI ने संजू सैमसन को बनाया कप्तान तो भड़के फैन्स

Fans Slams BCCI on Sanju Samson: ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने से शुरू हो रहे टी20 विश्वकप के लिये चयनकर्ताओं ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. हालांकि इस 15 सदस्यीय टीम में संजू सैमसन को जगह नहीं देने पर भारतीय चयन समिति और बीसीसीआई को फैन्स के हाथों झाड़ का सामना करना पड़ा है. पिछले दो सालों में संजू सैमसन को जो भी मौके मिले उसमे उन्होंने सीमित ओवर्स प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद फैन्स को उम्मीद थी कि उन्हें टी20 विश्वकप की टीम में मौका जरूर मिलेगा.

रोहित-चेतन ने कहा था विश्वकप के प्लान में हैं शामिल

कप्तान रोहित शर्मा ने भी कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज की अहमियत पर जोर दिया था लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ उन्हें पहले एशिया कप की टीम से बाहर रखा गया बल्कि टी20 विश्वकप की टीम में नाम पर विचार भी नहीं किया गया.

संजू सैमसन ने आईपीएल के पिछले दो सीजन में शानदार प्रदर्शन किया और जब भारतीय टीम में लौटे तो कई मैच जिताऊ पारियां भी खेली. मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने भी कहा कि वो टीम के प्लान में बरकरार हैं. हालांकि जब टीम में जगह नहीं मिली तो फैन्स ने गुस्से में उनकी काफी आलोचना की है.

अब इंडिया ए की टीम का बनाया कप्तान

वहीं शुक्रवार को बीसीसीआई ने ट्विटर का सहारा लेकर न्यूजीलैंड ए के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिये संजू सैमसन को इंडिया ए की टीम का कप्तान बना दिया है. बीसीसीआई के इस ऐलान से फैन्स गुस्से में आ गये और सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ा है.

यहां पर देखें हैं कुछ ट्वीट-

Bcci ne sanju samson ko goli de di jin match me lena chahiye tha usme liye nhi Sanju Samson ko ab usme series me le liya jo wo series koi kaam ki nhi hai Ind vs NZ —CR.MOYAL(@moyal_c) September 16, 2022

Y?? He should have been on the T20WC flight... not playing A games — Abhinav Jain (@abhi31jain) September 16, 2022

rohit sharma betrayed sanju — saurav (@saurav_king18) September 16, 2022

Lolipop for Samson after dropping from the T20 WC squad. — ROSHAN (@Warney_2015) September 16, 2022

Rohit led him down. — Alovera Garlic (@Adityaisbusy) September 16, 2022

इंडिया ए को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम पर 22 से 27 सितंबर के बीच खेलनी है.

