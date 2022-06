IND vs SA: पहले टी20 में दिखेगी बल्ले और गेंद के बीच रोचक जंग, दर्शकों से खचाखच भरा होगा मैदान

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को यहां होने वाले पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 94 प्रतिशत टिकट बिक चुके हैं. अरुण जेटली स्टेडियम की क्षमता 35 हजार दर्शकों की है.

2019 के बाद पहली बार होगा दिल्ली में इंटरनेशनल मैच

