नूपुर शर्मा विवाद पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, कहा- इतना डरा बहुसंख्यक समाज कभी नहीं देखा

नई दिल्ली: पैगम्बर मुहम्मद साहब के ऊपर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में लगातार नए नए मोड़ आ रहे हैं. नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के कई प्रदर्शनकारियों ने नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी भी दी है.

इस बीच टीम इंडिया के पूर्व महान तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने लगातार हो रही बयानबाजी और हिन्दू धर्म पर हो रहीं आपत्तिजनक टिप्पणियों पर आक्रोश व्यक्त किया.

डरी हुई बहुसंख्यक आबादी कहीं नहीं देखी- वेंकटेश प्रसाद

The whataboutery to this tweet is simply unbelievable. News channels along with justifiers and people indulging in whataboutery are significant contributors to the pitiful situation. This is not just an effigy By the way,but a threat to more than one person in no uncertain terms. https://t.co/xeLtajrvdB

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) June 12, 2022