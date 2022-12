धोनी के नाम पर फर्जी कंपनी खोलकर ठग लिये 5 करोड़, जानें क्या है पूरा मामला

Fraud on Name of MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर का इस्तेमाल कर पांच करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने का एक मामला प्रकाश में आया है. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.