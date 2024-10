Ind vs Ban: डेब्यू मैच में इस भारतीय ने खोल दिए बांग्लादेश के धागे, पहला ओवर मेडन, दूसरे में ही झटक लिया विकेट - देखें VIDEO

नई दिल्लीः Ind vs Ban 1st T20, Mayank Yadav, Nitish Reddy: भारत और बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में पहला टी20 मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत की ओर से दो खिलाड़ियों को इस मुकाबले में डेब्यू का मौका दिया गया है. नितीश कुमार रेड्डी और मयंक यादव ने इस मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है. अपनी आग उगलती गेंदें फेंकने के लिए मशहूर मयंक यादव ने इस मैच में भी अपनी विपक्षी टीम के धागे खोल दिए.

मयंक यादव ने अपने टी20 डेब्यू मैच में पहला ओवर मेडन किया. वह भारत की ओर से अपने डेब्यू मैच में पहला ओवर मेडन करने वाले तीसरे गेंदबाज भी बन गए हैं. इससे पहले अजीत अगरकर ने 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने डेब्यू मुकाबले का पहला ओवर मेडन किया था. वहीं अर्शदीप सिंह ने भी 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में अपना पहला ओवर मेडन किया था.

The first of many to come

Mayank Yadav picks up his first wicket in international cricket!#INDvBAN #JioCinemaSports #IDFCFirstBankT20ITrophy pic.twitter.com/iQcrGXxlOy

