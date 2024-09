VIDEO: कानपुर टेस्ट में बवाल! बांग्लादेशी फैंस से मारपीट, अस्पताल ले जाना पड़ा

नई दिल्लीः Ind vs Ban 2nd Test: भारत और बांग्लादेश के बीच यहां खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश के एक क्रिकेट प्रशंसक को कथित तौर पर दर्शक दीर्घा में परेशान किया गया, जिसके बाद चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया. इस घटना के कारण के बारे में हालांकि अभी कोई स्पष्टता नहीं है.

यह प्रशंसक खुद को ‘सुपर फैन रॉबी’ बता रहा था. वह इस घटना के समय बाघ की पोशाक पहने हुए था और स्टैंड सी में बैठा था. उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने कहा कि रॉबी घटनाओं का सटीक क्रम नहीं बता सका लेकिन वह दर्द से परेशानी में था.

मीडिया से बातचीत के दौरान उसने संकेत दिया कि झगड़े के दौरान उसे पेट में मुक्का मारा गया था. अधिकारी ने कहा, 'वह जब स्टैंड से बाहर आया तब दर्द से कराह रहा था. वह अचेत होने लगा था. उसे बैठने के लिए कुर्सी दी गई लेकिन वह गिर गया.' स्टेडियम में मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रशंसक को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई और उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई.

Bangladeshi fan Tiger Roby was beaten by some people.

- The Kanpur police took him to the hospital. pic.twitter.com/F3ZwKqvarM

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 27, 2024