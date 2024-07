Ind vs Zim 2nd T20: पहला मुकाबला हारने वाली टीम इंडिया कितनी मजबूत? जानें हेड-टू-हेड और मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

नई दिल्लीः Ind vs Zim 2nd T20 where to watch: भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज शाम 4.30 बजे से टी20 विश्व कप का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. शनिवार को हुए पहले मुकाबले में युवा भारतीय टीम को 13 रन से हार का सामना करना पड़ा था. सीरीज में जिम्बाब्वे 1-0 से आगे है. ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेगी.

भारत-जिम्बाब्वे मैच डिटेल्स (Ind vs Zim 2nd T20 Details)

मैचः भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 इंटरनेशनल

मैच का समय और तारीखः शाम 4.30 बजे से, 7 जुलाई 2024

मैच का स्थानः हरारे स्पोर्ट्स क्लब, जिम्बाब्वे

कब और कहां देखें भारत-जिम्बाब्वे मैच (Ind vs Zim 2nd T20 Live Streaming)

भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित होगा. मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स टेन 3, सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 और सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 पर देख सकते हैं. वहीं मोबाइल पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी.

भारत-जिम्बाब्वे हेड टू हेड (Ind vs Zim Head to Head)

भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 9 टी20 मैच हुए हैं जिनमें से 6 भारत ने जीते हैं जबकि 3 में जिम्बाब्वे को जीत मिली है. भारत अब तक जिम्बाब्वे में कोई टी20 सीरीज नहीं हारा है. 2015 की सीरीज ड्रॉ रही थी जिसमें दो मैच खेले गए थे और दोनों ही टीमों ने 1-1 मैच अपने नाम किया था.

पहले मैच में भारतीय टीम को मिली हार

भारतीय टीम शनिवार को हुए पहले टी20 मैच में बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से 13 रन से हार गई. भारतीय गेंदबाजों ने लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के 4 विकेट के चलते जिम्बाब्वे को 115 रन पर रोक दिया था लेकिन उछाल भरी पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को काफी मुश्किलें आईं. टीम ने पावरप्ले में चार विकेट खो दिए. इसके बाद पूरी टीम 19.5 ओवर में 102 रन पर सिमट गई.

हाल में टी20 विश्व कप जीतने वाले भारत ने इस दौरे पर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया था. उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय टीम मैच अपने नाम कर लेगी लेकिन जिम्बाब्वे ने तेज गेंदबाज टेंडाई चतारा (16 रन देकर तीन विकेट) और कप्तान सिंकदर रजा (25 रन देकर तीन विकेट) की बदौलत भारत हार का सामना करना पड़ा.

