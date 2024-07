IND vs ZIM 3rd T20I: जायसवाल के लिए बाहर होगा ये बड़ा खिलाड़ी! देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11

IND vs ZIM, 3rd T20I: सीरीज के पहले दो मैच मिस करने के बाद भारत की विश्व कप विजेता तिकड़ी संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे टीम में शामिल हो गए हैं और बुधवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं. दुबे और सैमसन को साई सुदर्शन और ध्रुव जुरेल की जगह टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन जायसवाल का चयन आसान नहीं होगा. भारत की टी20 विश्व कप टीम में बैकअप ओपनर के तौर पर चुने गए बाएं हाथ के इस तेजतर्रार बल्लेबाज के सामने अभिषेक शर्मा खड़े हैं.

अभिषेक ने भले ही अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत शून्य पर आउट होकर की हो, लेकिन उन्होंने दूसरे मैच में सिर्फ 46 गेंदों पर शानदार शतक जड़कर इसकी भरपाई कर दी. कप्तान शुभमन गिल एक तरीके से पहले ही साफ कर चुके हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद वो ही टी20 में ओपनिंग करेंगे, लेकिन ऐसे में जायसवाल और अभिषेक के बीच शीर्ष क्रम में स्थान पक्का करने के लिए मुकाबला है.

लेकिन क्या गिल और अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण पिछले मैच में शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज को बाहर करेंगे? भारतीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों को अगले मैच में बाहर करना कोई बड़ी बात नहीं है. वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला शतक लगाने के बाद मनोज तिवारी को कई मैचों से बाहर बैठना पड़ा. इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक लगाने के बाद करुण नायर को टेस्ट इलेवन में ज्यादा जगह नहीं मिली.

गिल हो सकते हैं बाहर!

लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग हो सकती हैं. अगर भारत जायसवाल और अभिषेक दोनों को मैदान में उतारने का फैसला करता है तो कप्तान गिल को अपनी ओपनिंग पोजीशन का त्याग करना होगा और रुतुराज गायकवाड़ को नंबर 4 पर उतरना होगा. यह भारतीय वाइट बॉल टीमों के साथ एक समस्या रही है. शीर्ष क्रम के स्थान के लिए बहुत सारे जबरदस्त क्रिकेटर मौजूद रहते हैं.

इस कॉम्बिनेशन के साथ जाने का मतलब है कि भारत की टीम में चार सलामी बल्लेबाज होंगे, जो मौजूदा बैटिंग लाइन अप से अलग हटकर खेलेंगे. IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले संजू सैमसन को नंबर 5 पर खेलना होगा. इससे शिवम दुबे और रिंकू सिंह का क्या होगा? दोनों ही स्थिति के आधार पर नंबर 6 और नंबर 7 के बीच अदला-बदली कर सकते हैं. लेकिन चाहे जो भी हो वह अपनी वास्तविक नंबर से नीचे ही बैटिंग करने आएंगे.

इसका मतलब यह भी है कि रियान पराग को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया जाएगा. असम के इस क्रिकेटर को सीरीज के पहले मैच में सिर्फ एक मौका मिला था, लेकिन अब विश्व कप विजेता सदस्यों के लिए उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा.

गेंदबाजी में ज्यादा समस्या नहीं

गेंदबाजी विभाग में ऐसी कोई समस्या नहीं है. वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार और आवेश खान ने अब तक दोनों टी20 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है. दुबे को शामिल करने का मतलब है कि गिल को एक तेज गेंदबाज से कुछ अतिरिक्त ओवर मिल जाएंगे. अगर स्पिनरों को मदद मिलती है, तो वह निश्चित रूप से अभिषेक शर्मा को स्पिन के कुछ ओवरों के लिए बुला सकते हैं.

भारत की प्लेइंग 11 (India likely XI for 3rd T20I vs Zimbabwe)

-सलामी बल्लेबाज: यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा

-शीर्ष क्रम: शुभमन गिल, रुतुराज गायकवाड़

-मध्यक्रम: संजू सैमसन, रिंकू सिंह

-ऑलराउंडर: शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर

-गेंदबाज: रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.