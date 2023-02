IND v AUS: भारत को हराने के लिये ऑस्ट्रेलियाई टीम ले रही 'डुप्लिकेट अश्विन' की मदद, जानें कौन है ये भारतीय खिलाड़ी

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली 4 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज का आगाज 9 फरवरी से नागपुर के मैदान पर होने वाला है, जिसको लेकर दोनों टीमों ने तैयारियों शुरू कर दी हैं. 2004 के बाद से भारत की सरजमीं पर अब तक एक बार भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार जीत का सूखा मिटाना चाहती है और इसको लेकर नये-नये तरीके भी इस्तेमाल कर रही है. ऑस्ट्रेलिया की टीम एक फरवरी को भारत पहुंच गई थी और 2 फरवरी से उसने बैंगलोर में अभ्यास चालू कर दिया है.

डुप्लिकेट अश्विन से नेट्स पर करा रहे हैं गेंदबाजी

भारत को उसी की सरजमीं पर हराने के लिये ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी अलग तरह की रणनीति अपना रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर फैन्स हैरान रह गये हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस, उप-कप्तान स्टीव स्मिथ नेट्स में डुप्लिकेट अश्विन के साथ प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो को देखने के बाद पहली नजर में ऐसा लगा कि मानों अश्विन खुद ही नेट्स पर अभ्यास करा रहे हैं.

हालांकि नेट्स पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अभ्यास कराने वाला यह गेंदबाज बड़ौदा के महेश पिथिया हैं जो कि रविचंद्रन अश्विन को अपना आदर्श मानते हैं. अश्विन को लेकर उनकी फॉलोइंग इस तरह की है कि उनकी गेंदबाजी का एक्शन भी अश्विन से काफी हद तक मिलता जुलता है. उल्लेखनीय है कि रविचंद्रन अश्विन विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और इस सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिये बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं.

बल्लेबाजी सुधारने के लिये देख रहे हैं भारतीय बॉलर्स की वीडियो

इसी से बचने के लिये ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट ने अपने बल्लेबाजों को महेश पिथिया से अभ्यास करा रही है. इतना ही नहीं भारत में बल्लेबाजी के स्तर को सुधारने और गेंदबाजों की लाइन-लेंथ को समझने के लिये ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भारतीय बॉलर्स की वीडियो दिखाई जा रही है. इस दौरान न सिर्फ अश्विन बल्कि अक्षर पटेल की गेंदबाजी के भी वीडियोज देखे जा रहे हैं. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 9 से 13 फरवरी नागुपर, दूसरा टेस्ट मैच 17 से 21 फरवरी दिल्ली, तीसरा टेस्ट मैट 1 से 5 मार्च धर्मशाला और आखिरी टेस्ट मैच 9 से 13 मार्च के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा.

Mahesh Pithiya grew up being called “Ashwin” owing to his uncanny impersonation of his idol @ashwinravi99 & he ended up ‘playing’ Ashwin for Australia in their first training session on tour & making a big impression on Steve Smith. Here’s how #IndvAus https://t.co/GnAd63DFN6 pic.twitter.com/BgNwOWGDC6

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) February 3, 2023