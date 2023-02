Shaheen Afridi Marriage Pics: शाहिद अफरीदी के दामाद बनें शाहीन शाह अफरीदी, देखें निकाह की तस्वीरें

Shaheen Afridi Marriage Pics: पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा गेंदबाजी की अहम कड़ी मानें जाने वाले युवा तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने शुक्रवार 3 फरवरी को अपने जीवन के नये अध्याय की शुरुआत निकाह के साथ कर ली है. शाहीन शाह अफरीदी का निकाह करांची में हुआ जहां पर उनके साथ मौजूदा कप्तान बाबर और पूर्व कप्तान सरफराज अहमद, नसीम शाह समेत टीम के कई खिलाड़ी शामिल हुए. उल्लेखनीय है कि शाहीन शाह अफरीदी की शादी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा सेलेक्टर और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अंशा अफरीदी से हुआ है.

अंशा अफरीदी के साथ किया निकाह

उल्लेखनीय है कि शाहीन शाह अफरीदी के शादी के कार्ड की कुछ तस्वीरें पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर वायर हो रही थी जिसमें दावा किया गया है कि शाहीन और अंशा की मेहंदी सेरेमनी गुरुवार को हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह शादी ट्राइबल रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई जिसमें परिवार के साथ कुछ खास दोस्त और टीम के साथी भी नजर आये. शादी में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के अलावा मोहम्मद हफीज, शादाब खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ और सरफराज अहमद भी नजर आए हैं.

यहां देखें निकाह की वायरल हो रही तस्वीरें-

