IND vs ENG: जो स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ युवराज ने किया, वही अब कप्तान बुमराह ने कर दिखाया

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एजबेस्टन टेस्ट में कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन ठोक दिए.

बुमराह ने जड़े 35 रन

भारतीयों बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिकॉर्ड बनवाए हैं. उनके खिलाफ ही युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़े थे. अब कप्तान जसप्रीत बुमराह ने उनके एक ओवर में 35 रन ठोक दिए.

साल 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़े थे जो टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर है. अब बुमराह ने टेस्ट का सबसे महंगा ओवर भी ब्रॉड के नाम कर दिया. एक ओवर में 35 रन जड़कर जसप्रीत बुमराह ने खुद अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया.

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा कि बुमराह ने आज युवराज सिंह की याद दिला दी.

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर

बुमराह ने ब्रॉड के ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा. इसके बाद उन्होंने एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की तरह 4 चौके और 1 छक्का जड़ा. एक वाइड बॉल के साथ चौका भी गया जिसकी मदद से पूरे ओवर में 35 रन आए जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ.

जानिए ओवर की किस गेंद पर क्या हुआ

Ball 1: FOUR

Ball 2: Five wides

Ball 2: no ball + SIX

Ball 2: FOUR

Ball 3: FOUR

Ball 4: FOUR

Ball 5: SIX

Ball 6: 1 run

