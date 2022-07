IND vs ENG: पंत की तारीफ में ट्वीट कर बुरा फंसे इंग्लिश कप्तान, फैन्स ने जमकर किया ट्रोल

नई दिल्ली: बर्मिंघम के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच का पहला दिन खराब शुरुआत के बाद भारतीय टीम के पक्ष में समाप्त हुआ. महज 98 रन के स्कोर पर 5 विकेट खो देने के बाद भारतीय टीम के लिये ऋषभ पंत (146) और रविंद्र जडेजा ने छठे विकेट के लिये 222 रनों की साझेदारी की और अपनी टीम को मैच में वापस लेकर आये.

भारतीय टीम के विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत ने इस दौरान 89 गेंदों का सामना कर टेस्ट करियर का पांचवा और एशिया के बाहर चौथा शतक जड़ने का कारनामा किया. पंत ने भारतीय टीम पर दबाव बना रही इंग्लिश गेंदबाजी पर काउंटर अटैक करने का काम किया और 111 गेंदों का सामना कर 20 चौके और 4 छक्कों के दम पर 146 रनों की पारी खेली डाली.

पंत की तारीफ करना वॉन को पड़ा भारी

ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी के चलते दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर उनके फैन बन गये हैं और सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई है. हालांकि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने जब ऋषभ पंत की तारीफ में ट्वीट किया तो भारतीय फैन्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर डाला. दरअसल माइकल वॉन ने ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए उनकी तुलना इंग्लैंड के विकेटकीपर बैटर जॉनी बेयरस्टो से कर डाली. बेयरस्टो ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में बेहद शानदार पारी खेली थी.

पंत की तुलना बेयरस्टो से कर डाली

माइकल वॉन ने अपने ट्विटर हैंडल से पंत की तारीफ करते हुए लिखा,' यह काफी शानदार नजारा है..ऋषभ पंत मैदान पर जॉनी बेयरस्टो वाला करतब कर रहे हैं.'

माइकल वॉन का यह ट्वीट फैन्स को पसंद नहीं आया और उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ गया. यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर माइकल वॉन फैन्स की आलोचनाओं का शिकार हुए हैं, वो आये दिन अपने बयान और ट्वीटस के चलते फैन्स के निशानें पर रहते हैं.

Better description would be-Jonny B played like Rishabh last week.....Rishabh was doing Bazball way before Bazball was even a thing. https://t.co/6Z8zIsaaVb — Satirical Sort (@sarvamsarcasm) July 1, 2022

Pant is doing it since 2018 whereas Jonny from the last series.I know you are biased,but atleast get your facts right:) — Shoaib (@ShoaibYahiya) July 1, 2022