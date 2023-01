जानें कौन हैं मेहा पटेल जिनसे शादी के बंधन में बंधे हैं भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल, वायरल हो रही हैं शादी की तस्वीरें

Axar Patel Meha Patel Marriage: भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और बॉलीवुड अभिनेत्री आथिया शेट्टी हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इस बीच भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी अक्षर पटेल ने भी 7 फेरे ले लिये हैं. अक्षर पटेल ने अपनी गर्लफ्रेंड मेहा पटेल के साथ वड़ोदरा में शादी के 7 फेरे लिये.

अपने जन्मदिन पर की थी सगाई

अक्षर पटेल ने पिछले साल 20 जनवरी को अपनी गर्लफ्रेंड मेहा पटेल के साथ अपने जन्मदिन के मौके पर सगाई की थी. मेहा पटेल की बात करें तो वो प्रोफेशनल करियर में एक डायटीशियन और न्यूट्रिशियनिस्ट हैं, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है. अपनी शादी के लिये ही अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड सीरीज से ब्रेक लिया था.

जानें क्या करती हैं मेहा पटेल

इस मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ समेत दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे थे. अक्षर ने मेहा पटेल के साथ गुरुवार को 7 फेरे लिये जिसको लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक फोटो पोस्ट की और आगामी जीवन के लिये ट्विटर पर फोटो शेयर कर शुभकामनाएं दी.अक्षर ने अपनी शादी में टीम के सभी खिलाड़ियों को बुलाया था लेकिन बिजी शेड्यूल होने के चलते वे शादी का हिस्सा नहीं बन सके.

गौरतलब है कि अक्षर पटेल पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय टीम का हिस्सा बने हुए हैं क्योंकि उनके साथी हरफनमौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा चोट की वजह से लगातार टीम से बाहर चल रहे थे. इस दौरान अक्षर पटेल ने लगातार अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाने का काम किया.

इस मौके पर देखें उनकी शादी की वायरल हो रही तस्वीरें-

