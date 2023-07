IND vs WI: जडेजा और कुलदीप ने मैदान पर किया कुछ ऐसा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

नई दिल्लीः वेस्टइंडीज के दौरे पर गई टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत हासिल की है. अब टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है. इस मैच में भारत के लिए कुलदीप यादव और जडेजा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया. कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के 4 खिलाड़ियों को आउट किया. जबकि रवीन्द्र जडेजा ने 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. सोशल मीडिया पर मैच के बाद रवीन्द्र जडेजा और कुलदीप यादव के बीच बातचीत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

जडेजा और कुलदीप यादव वायरल हो रहे इस वीडियो में एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. इस वीडियो में जडेजा अपने साथी खिलाड़ी कुलदीप यादव से सवाल पूछते हैं, जिसका वह मजेदार जवाब देते हैं. इसके अलावा दोनों खिलाड़ी विराट कोहली के कैच और टीम इंडिया के प्रदर्शन पर अपनी बात रख रहे हैं.

बीसीसीआई ने शेयर किया मजेदार वीडियो

From hunting in pairs with the ball to summing up @imVkohli's one-handed grab

Presenting Bowling Brilliance from Barbados ft. @imjadeja & @imkuldeep18 - By @ameyatilak

Full Interview #TeamIndia | #WIvIND https://t.co/ND2EZ2Lbzz pic.twitter.com/lZbTCq5kV1

— BCCI (@BCCI) July 28, 2023