MI vs PBKS: जीत की पटरी पर लौटी पंजाब, मुंबई को 9 विकेट से दी पटखनी

नई दिल्ली: पंजाब किंग्स के कप्तान लोकश राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में मुंबई इंडियन्स के खिलाफ टॉस जीत कर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया. जो सही साबित हुआ. पहले पंजाब के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी से मुंबई के बल्लेबाजों को बांधे रखा और बाद में केएल राहुल और क्रिस गेल की संयम भरी पारियों की बदौलत पंजाब ने मुंबई को 9 विकेट से पटखनी दी.

पंजाब किंग्स की ओर से केएल राहुल ने नाबाद 60 रनों की पारी खेली और एक बार टीम के संकटमौचक साबित हुए. साथ ही यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने भी 35 गेंद में 43 रन बनाए. इस तरह पंजाब ने 14 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया.

बड़े लक्ष्य से चूकी मुंबई पलटन

टॉस हारने के बाद मुंबई इंडियंस जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी शुरुआत बेहद ख़राब रही. सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को दीपक हुड्डा ने दूसरे ओवर में ही आउट करके पहला झटका दिया. इसके बाद ईशान किशन भी 17 गेंद में केवल 6 रन ही बना सके.

रोहित शर्मा ने शुरुआत में बहुत धीमी बल्लेबाजी की लेकिन बाद में उन्होंने कुछ बड़े शॉट खेले. रोहित शर्मा ने 52 गेंद में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए. सूर्यकुमार यादव ने 33, हार्दिक पाण्ड्या ने 1 रन बनाया.

पंजाब किंग्स की ओर से रवि बिश्नोई ने 2, मोहम्मद शमी ने 2 और दीपक हुड्डा ने एक विकेट चटकाया.

मुंबई की टीम ने इस मैच के लिए बदलाव नहीं किया जबकि पंजाब ने मुरुगन अश्निव की जगह रवि विश्नोई को अंतिम एकदश में शामिल किया है.

