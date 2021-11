PAK vs AUS: पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने फील्ड पर उड़ाया रोहित शर्मा का मजाक, देखें Video

नई दिल्लीः आईसीसी टी20 विश्व कप में आज यानी की गुरुवार को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. टीम इंडिया का ग्रुप चरण में ही अभियान खत्म हो गया. टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद आखिरी के 3 मैच भले जीते लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. पहले मैच में पाकिस्तान ने जबकि दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया.

शाहीन अफरीदी ने की थी शानदार गेंदबाजी

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में युवा पेसर शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma), केएल राहुल (KL Rahul) और विराट कोहली (Virat Kohli) को अपना शिकार बनाया था. शाहीन के लिए इन तीनों बल्लेबाजों के विकेट किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं थे.

रोहित की उतारी नकल, वीडियो वायरल

एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, पाकिस्तान की टीम जब स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में उतरी थी तो बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे फैंस उन्हें चीयर करते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर इस समय स्कॉटलैंड और पाकिस्तान मैच का एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें शाहीन भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली के आउट होने का नकल करते हुए नजर आ रहे हैं.

Shaheen Shah Afridi mocking Rohit Sharma’s dismissal after fans started chanting his name yesterday #T20WorldCup pic.twitter.com/dicdZvt4hb

— India Fantasy (@india_fantasy) November 8, 2021