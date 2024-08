Paris Olympics 2024: कौन हैं 51 साल के वायरल शूटर, जिन्होंने रच दिया इतिहास... सोशल मीडिया पर बन गए स्टार!

नई दिल्लीः Paris Olympics 2024: सोशल मीडिया पर पेरिस ओलंपिक के एक शूटर की तस्वीर खूब वायरल हो रही है. इसमें वह साधारण चश्मा और टीशर्ट पहनकर निशाना लगा रहे हैं. इस तस्वीर में खास बात यह है कि वह बिना वाइजर या ब्लाइंडर पहने निशाना लगाते हैं और अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीतते हैं. ऐसा करके वह इतिहास भी रचते हैं क्योंकि वह अपने देश के लिए शूटिंग में मेडल जीतने वाले पहले निशानेबाज हैं.

युसूफ डिकेच तुर्की के निशानेबाज हैं जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता जो ओलंपिक निशानेबाजी में तुर्की का पहला पदक है. यह वही स्पर्धा है जिसमें भारत की मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कांस्य पदक जीता था. पद जीतने के बाद युसूफ ने कहा, ‘मैं अब 2028 में स्वर्ण लेने की कोशिश करूंगा.’

Did Turkey send a hitman to the Olympics? pic.twitter.com/nPfNQMKtX7

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 31, 2024