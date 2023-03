Ind vs Aus 4th Test: पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को लेकर पहुंचे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लगाया मैदान का चक्कर

नई दिल्लीः Ind vs Aus 4th Test: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले बृहस्पतिवार सुबह अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम पहुंचे और दोनों ने गोल्फ कार्ट (गोल्फ खिलाड़ियों को गोल्फ कोर्स ले जाने में इस्तेमाल होने वाला छोटा मोटर वाहन) में स्टेडियम का ‘लैप ऑफ ऑनर’ लगाया.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज, जबकि सचिव जय शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्री के 75 बरस के मौके पर मोदी और अल्बानीज यहां पहुंचे.

PM Modi & Australian PM Anthony Albanese are watching the game on first day of the final Test match of #BorderGavaskarTrophy2023 today, at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

They met India's captain Rohit Sharma & Australia's stand-in captain Steve Smith before the match pic.twitter.com/Xwvv7iSgwg

