इस बल्लेबाज ने दोहरा शतक ठोक वर्ल्ड कप के लिए की दावेदारी, वनडे में 129 गेंद में जड़ी डबल सेंचुरी

नई दिल्लीः Prithvi Shaw Double Century: भारतीय टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव ने नॉर्थम्पटनशर की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड के वनडे कप टूर्नामेंट में समरसेट के खिलाफ 153 गेंदों पर जबरदस्त 244 रन की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की. पृथ्वी पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेल रहे हैं. इस 23 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान 28 चौके और 11 छक्के लगाए. इसके साथ ही वर्ल्ड कप 2023 से पहले पृथ्वी ने अपने दावेदारी भी मजबूत की है.

लिस्ट ए में पृथ्वी ने लगाया दूसरा दोहरा शतक

यह लिस्ट ए में उनका दूसरा दोहरा शतक है. यह उनका इस प्रारूप में कुल 9वां शतक है. इंग्लैंड में नॉर्थम्पटनशर की तरफ से अपना तीसरा मैच खेलते हुए पृथ्वी ने 81 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इसके बाद पृथ्वी ने केवल 129 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया.

DOUBLE HUNDRED FOR PRITHVI SHAW

204* off 131 balls with 25 fours & 8 sixes against Somerset

