दिग्गज गेंदबाज का बड़ा खुलासा, बोले- मुझे नेट्स पर खेलना पसंद नहीं करते हैं रोहित शर्मा

नई दिल्लीः सर्जरी के बाद बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में रिकवरी कर रहे हैं. उन्होंने नेट्स पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है. उन्होंने एक पॉडकास्ट में नेट्स पर होने वाले मजेदार किस्से शेयर किए. उन्होंने नेट्स पर रोहित शर्मा और विराट के साथ बिताए समय के बारे में भी बताया.

उन्होंने पॉडकास्ट में विराट को लेकर कहा, 'नेट्स में हम एक-दूसरे को चैलेंज देना पसंद करते हैं. वो अच्छे शॉट्स मारना पसंद करता है जबकि मैं उसे आउट करना पसंद करता हूं. फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग होती है, इसमें फोकस भी अच्छा होता है. वो चीजें बड़ा एन्जॉय करते हैं. रोहित तो पहले ही कहता है कि मैं इसे खेलना पसंद नहीं करता हूं.'

Nobody likes facing Mohammed Shami in the Indian nets.

- Rohit Sharma तो Nets में मुझे Avoid करता है।

- Virat Kohli और मैं एक दूसरे से Nets में Healthy Competition रखते हैं । #MohammedShami #ViratKohli #RohitSharma

pic.twitter.com/qtg9GwT6n2

— Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) July 19, 2024