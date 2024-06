PAK vs USA: टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन, अमेरिका ने सुपर ओवर में हराया, देखें हाईलाइट्स

नई दिल्लीः T20 World Cup 2024: कागजों में कहीं कमजोर अमेरिकी टीम ने अनभवी और दिग्गज खिलाड़ियों से भरी पाकिस्तान की टीम को सुपर ओवर में हरा दिया. यह टी20 विश्व कप 2024 का सबसे बड़ा उलटफेर है. हालांकि पाकिस्तान 2007 वनडे वर्ल्ड कप में भी उलटफेर का शिकार हो चुका है. तब उसे आयरलैंड ने हराया था.

वहीं दो जीत के साथ अब अमेरिका ग्रुप ए में टॉप पर है. उसने अपने पहले मैच में कनाडा को सात विकेट से हराया था. अब उसे भारत से खेलना है. मैच की बात करें तो अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. बाएं हाथ के अमेरिकी स्पिनर नोस्तुष केंजिगे ने 30 रन देकर तीन विकेट लिए.

The American fairytale continues

USA beat Pakistan in one of the biggest results in #T20WorldCup history and are ready to take on India next.

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 6, 2024