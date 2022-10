T20 World Cup 2022: इंस्टाग्राम पर गदर मचा रहा है भारतीय टीम का एंथम सॉन्ग, कमरतोड़ डांस कर रही ये स्टार्स

T20 World Cup Campaign, Indian Fan Anthem Song: साल 2013 के बाद से भारतीय टीम को भले ही अपने पहले आईसीसी खिताब का इंतजार है लेकिन फैन्स हर बार की तरह एक बार फिर से अपनी पसंदीदा टीम को चीयर करने के लिये तैयार हैं. भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 विश्वकप में भाग लेने पहुंची है जहां पर फिलहाल वो वार्मअप मैच खेल रही है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एंथम सॉन्ग

इस बीच राम संपथ और सोना मोहापात्रा ने अपनी आवाज में टी20 विश्वकप के लिये भारतीय टीम का एंथम सॉन्ग जारी किया है. यह सॉन्ग देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस गाने पर कई रील्स वायरल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर लाखों की फैन फॉलोइंग वाली जन्नत जुबैर, अवनीत कौर और अशनूर कौर ने इस वायरल सॉन्ग पर जमकर ठुमके लगाये हैं.

अब तक 2000 से ज्यादा मशहूर हस्तियां बना चुकी हैं रील

इस गाने पर खबर लिखे जाने तक 2 हजार से ज्याद मशहूर हस्तियां रील बना चुकी हैं और अभी भी इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. वीडियो देखने के लिये यहां क्लिक करें.

