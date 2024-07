T20 World Cup champions: मुंबई में जश्न, विराट कोहली ने उठाया वर्ल्ड कप तो बन गया माहौल, देखें- Video

Team India victory parade in Mumbai: टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार सुबह दिल्ली पहुंची, जहां पीएम नरेंद्र मोदी से टीम ने मुलाकात की और अब मुंबई में जश्न का माहौल है. वानखेड़े स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है. इससे पहले टीम इंडिया अब अपनी स्पेशल ओपन-टॉप बस में सवार होकर मरीन ड्राइव जैसी खास जगहों से अपने फैंस के बीच निकल रहे हैं. इस बीच एक वीडियो में विराट कोहली का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

वीडियो में विराट कोहली अपने हाथ में वर्ल्ड कप लेते हुए काफी ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं. इस बीच फैंस उन्हें देखकर बहुत खुश और चिल्लाते सुनाई दिए.

रोहित शर्मा और विराट कोहली को जोर-जोर से चिल्लाते और जश्न मनाते हुए देखा गया, जब वह मरीन ड्राइव पर हजारों प्रशंसकों के बीच टी-20 विश्व कप ट्रॉफी लेकर निकल रहे थे.

#WATCH | Rohit Sharma and Virat Kohli lift the #T20WorldCup2024 trophy and show it to the fans who have gathered to see them hold their victory parade, in Mumbai. pic.twitter.com/jJsgeYhBnw

— ANI (@ANI) July 4, 2024