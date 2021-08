Paralympic Games: विनोद कुमार का ब्रॉन्ज मेडल छिना, जानिए किन खिलाड़ियों ने दिलाया पदक

नई दिल्लीः जापान के टोक्यो शहर में हो रहे पैरालंपिक खेलों में डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी विनोद कुमार का कांस्य पदक वापस ले लिया गया है. उन्हें डिस्कस थ्रो स्पर्धा में शारीरिक अक्षमता (डिसेबिलिटी) निर्धारण जांच में "अयोग्य" पाया गया है. विनोद कुमार ने रविवार को डिस्कस थ्रो की एफ़-52 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

साई ने दिया था ये अपडेट

इसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण (स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया) ने बताया था कि 19.91 मीटर डिस्कस फेंक कर उन्होंने एशिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. टोक्यो पैरालिंपिक में सोमवार को भारत की शुरुआत अच्छी रही थी. भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल अविन लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता. पुरुषों के F56 कैटेगरी में योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता. वहीं जेवलिन में भारत को 2 मेडल आए. देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर और सुंदर गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

भारत की झोली में अबतक इतने पदक

विनोद का मेडल वापस होने के बाद भारत को पैरालिंपिक गेम्स में अबतक 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत 6 मेडल मिले हैं. यह भारत का अब तक का सबसे सफल पैरालंपिक बन गया है. पीएम मोदी समेत देश की कई हस्तियों ने इन खिलाड़ियों को बधाइयां दी है.

Tokyo Paralympics Technical Delegates decide Vinod Kumar is not eligible for Discus F52 class, his result in the competition is void and he loses the bronze medal pic.twitter.com/m5zzaaINZX

— ANI (@ANI) August 30, 202